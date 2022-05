Das Model Stefanie Giesinger hat sich mit dem Coronavirus infiziert – und das nach eigenen Angaben bereits zum vierten Mal. Im vergangenen Jahr hatte die 25-Jährige öffentlich gemacht, dass sie gegen Covid-19 geimpft ist.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Giesinger, die 2014 die Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ gewann, am Freitag ein Foto von sich in einem Kapuzenpulli, dazu schrieb sie: „Hab seit vier Tagen Covid“, ergänzt mit dem Hinweis „Zum vierten Mal“. Wie es ihr geht, schrieb das Model nicht – allerdings lächelt sie leicht und zeigt einen nach oben gestreckten Daumen in die Kamera.

Stefanie Giesinger bekam Hasskommentare nach Impfung

Dass sich geimpfte und genesene Personen erneut mit Corona infizieren, ist Experten zufolge keine Seltenheit. In einem Bericht der UK Health Security Agency (UKHSA) von Ende März heißt es etwa, dass Omikron in der Lage ist, den Immunschutz von Geimpften und Genesenen teilweise zu umgehen, sodass sich diese ebenfalls mit der Virusvariante infizieren können. Studien zeigen aber, dass, wer eine Auffrischimpfung erhalten hat, deutlich besser vor Covid‑19 geschützt ist als mit einer Grundimmunisierung oder ganz ohne Impfschutz.

Ihre Impfung gegen Corona hatte Giesinger im vergangenen Jahr öffentlich gemacht: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so dankbar und glücklich über eine Impfung sein würde“, schrieb das Model damals zu einem Foto, auf dem ein Pflaster auf ihrem Oberarm zu sehen ist. Später berichtete sie von zahlreichen Hasskommentaren und „widerlichen Nachrichten“, die sie erreichten.

