Sprecherin von Dave Chappelle: Angriff war „bedauerlich und beunruhigend“

Los Angeles

Nach dem Angriff auf Dave Chappelle auf einer Bühne in Los Angeles hat sich die Sprecherin des US-Comedians geäußert. „So bedauerlich und beunruhigend der Vorfall auch war, Chappelle fuhr mit der Show fort“, teilte sie mehreren US-Branchenmedien gegenüber mit. „Jamie Foxx und Chris Rock halfen, das Publikum mit Humor zu beruhigen, bevor Chappelle die letzten musikalischen Gäste des Abends vorstellte.“

Der 48-Jährige hatte am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Streamingdienstes Netflix in Los Angeles auf der Bühne der Hollywood Bowl gestanden, als sich ihm ein Mann näherte. Augenzeugen beschrieben in US-Medien, dass dieser den Komiker gerammt habe und anschließend von einer Vielzahl von Menschen überwältigt worden sei. Wie die Polizei in Los Angeles gegenüber mehreren Medien bestätigte, soll der Angreifer ein Messer bei sich getragen haben. Chappelle werde bei den Ermittlungen zu dem Vorfall „voll und ganz kooperieren“, teilte seine Sprecherin weiter mit.

Netflix verurteilt Vorfall

In einer Mitteilung von Netflix hieß es: „Die Sicherheit von Künstlern liegt uns sehr am Herzen, und wir verteidigen nachdrücklich das Recht von Stand-up-Comedians, ohne Angst vor Gewalt auf der Bühne aufzutreten.“ Chappelle hatte wegen Witzen auf Kosten der LGBTQI+-Gemeinschaft zuletzt für Kontroversen gesorgt.

Die Abkürzung LGBTQI+ fasst Menschen unterschiedlicher Identitäten und sexueller Orientierungen zusammen, also Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell sind.

RND/dpa