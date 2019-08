Hannover

Lena Meyer-Landrut scheint zurzeit vom Pech verfolgt: Erst verlor sie bei einem Konzert einen Teil eines Zahnes, jetzt hat sich die Sängerin krank gemeldet: In einem Video in ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie die 28-Jährige am Tropf hängt.

In einem ersten Video auf Instagram blickt Lena Meyer-Landrut bereits sichtlich angeschlagen in die Kamera und sagt: "Hier seht ihr ein filterloses, müdes Gesicht. Ich glaube, ich kriege eine Blasenentzündung." Allerdings gibt sich der Popstar noch kämpferisch, betont, dass sie für ein Fotoshooting hübsch gemacht werde.

Dazu kam's dann aber nicht mehr: "Nierenbeckenentzündung, Dreh abgesagt, Leni Out. Melde mich morgen", sagt die Sängerin in einem zweiten, Stunden später veröffentlichten Video - darin ist auch zu sehen, dass Lena Meyer-Landrut am Tropf hängt und eine Infusion bekommt.

Lena Meyer-Landrut verliert Stück vom Zahn

Erst am Wochenende war Lena Meyer-Landrut bei einem Konzert am Wochenende in Berlin ein kleines Malheur passiert. Die Sängerin brach sich nach Angaben ihrer Plattenfirma eine Ecke am Zahn ab, als sie gegen ein Mikrofon stieß.

