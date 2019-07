Hannover

Sophia Thomalla postet bei Instagram ein Foto, auf dem sie leicht bekleidet und sichtlich entspannt an einem Pool in der Sonne liegt – so weit wenig ungewöhnlich. Doch wie das Model auf ein Bild reagiert, mit dem sich ein anderer Instagram-Nutzer über sie lustig macht, das ist schon ziemlich cool.

Doch der Reihe nach: Vor gut zwei Wochen postete Sophia Thomalla das Bikini-Foto, aufgenommen in ihrem letzten Portugal-Urlaub. Dazu schrieb sie: „Schrott-Wetter in Berlin. Take me back there pls!“

Zugegeben, die Pose, in der Sophia Thomalla dort am Pool liegt, könnte man für ziemlich gestellt halten. Das fand wohl auch der Instagram-Nutzer „roochie3000“ und postete vor wenigen Tagen seine Version des Fotos – deutlich weniger gebräunt und mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen ließ er sich ebenfalls an einem Pool fotografieren. Dazu schrieb er: „Endlich mal abhängen wie @sophiathomalla“. Sicherlich nicht böse, aber doch ein bisschen fies.

Das Foto hat inzwischen mehr als 500 Likes gesammelt, unter anderem auch von Simone Thomalla, deren Lebensgefährten Silvio Heinevetter – und auch von Sophia Thomalla. Die 29-Jährige beweist sogar noch mehr Humor: Sie hat das Foto, mit dem sie veralbert wird, auf ihrer eigenen Instagram-Seite veröffentlicht und dazu geschrieben: „Wenn du so Freunde hast, brauchste keine Feinde. @roochie3000 is killing it“, gefolgt von einem Tränen lachenden Emoji. Ziemlich cool, diese Reaktion.

Von RND/seb