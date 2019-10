Promis Royals - Prinz William und Herzogin Kate reisen nach Pakistan Mit Blick auf Logistik und Sicherheit wird es die bisher aufwendigste Reise des royalen Paares: Prinz William und Herzogin Catherine reisen am Montag nach Pakistan. Eine Woche werden sie das südasiatische Land bereisen, ihre drei Kinder bleiben jedoch zuhause.

