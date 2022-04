Der jüngste Sohn von Herzogin Kate und Prinz William feiert am 23. April seinen vierten Geburtstag. Zur Feier des Tages teilt die royale Familie Bilder des jungen Prinzen in den sozialen Medien.

Fotos am Strand: Prinz Louis feiert vierten Geburtstag

