Der Prinz von Wales, Schirmherr von The Queen's Green Canopy (QGC), steht unter der "Alten Platane" in den ummauerten Gärten von Dumfries House, als er ein landesweites Netz von siebzig uralten Wäldern und siebzig uralten Bäumen, darunter die Platane, enthüllt, die seiner Mutter, Königin Elizabeth II, zur Feier des Platinjubiläums gewidmet werden sollen. Der britische Prinz Charles wünscht sich einen stärkeren Einsatz für die alten Wälder und Bäume im Vereinigten Königreich. Im Rahmen eines neuen Projekts zu Ehren seiner Mutter Königin Elizabeth II. (96) rief der 73-Jährige nach Informationen der Nachrichtenagentur PA dazu auf, den historischen natürlichen Lebensraum in Großbritannien aufzufrischen. Quelle: Andrew Milligan/PA Wire/dpa