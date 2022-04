TV-Moderator Oliver Pocher ist nach dem Schlag gegen seinen Kopf am Rande eines Boxkampfes in Dortmund auf dem Weg der Besserung. „Mir geht‘s total in Ordnung“, sagte der 44-Jährige am späten Freitagabend im Anschluss an die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ in Köln. Über den Angriff am vergangenen Samstag sagte der Comedian: „Das ist an Hinterhältigkeit und Feigheit nicht zu überbieten. Das ist eine Straftat.“

Pocher war bei einem Boxkampf von Felix Sturm in Dortmund attackiert worden. Auf Videos ist zu sehen, wie der Bochumer Rapper Fat Comedy auf den Komiker in der ersten Publikumsreihe zugeht und ihm gegen den Kopf schlägt.

Es sei „eine sehr intensive Woche“ gewesen, sagte Pocher im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. Er habe wegen eines Gehörverlusts einige Arztbesuche hinter sich, „das war heftig“. In einem Instagramvideo am Dienstag hatte er berichtet, dass ihm „irreparable Schäden“ drohten.

Auch seine Frau Amira Pocher, die Teilnehmerin bei „Let‘s Dance“ ist, hat der Angriff mitgenommen, wie sie nach der Liveshow am Freitag betonte. Sie habe bereits am Morgen nach dem Vorfall mit dem Training weiter machen müssen, „das war eine psychisch sehr anstrengend die Woche. Das auszublenden ging nicht.“

