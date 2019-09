Vor zwei Monaten machte Oliver Pocher seiner Freundin Amira Aly einen Heiratsantrag. Nun hat der Komiker eine Woche lang mit seinen Kumpels seinen Junggesellenabschied gefeiert – auf dem höchsten Bergmassiv Afrikas.

Pocher postete am Sonntag Fotos auf seiner Instagram-Seite, die ihn mit mehreren Freunden und Bergsteigerausrüstung zeigen. Dazu schrieb er: „Die unglaublichste Woche meines Lebens liegt hinter mir, für den verrücktesten Junggesellenabschied aller Zeiten. Wir haben den Kilimandscharo bestiegen und gelitten, geweint, gekämpft, entbehrt, aber am Ende geschafft! Bilder können gar nicht beschreiben, was wir erlebt haben.“

In einem zweiten Post bedankt sich Pocher bei den Organisatoren der Tour und schreibt, dass seine Freunde und er die gesamte Bergsteigerausrüstung vor Ort gelassen „und viele Menschen glücklich gemacht“ haben.

Für Pocher wird die Ehe mit der schwangeren Amira Aly die zweite sein, von 2010 bis 2014 war er bereits mit dem Model Alessandra Meyer-Wölden verheiratet. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt.

RND/lob