Oliver Pocher äußert sich zu Schlag ins Gesicht: „Wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden“

Nach der Attacke des Bochumer Rappers Fat Comedy auf Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund hat sich der Comedian nun auf Instagram zu dem Vorfall geäußert. „Das war eine Nummer, die gar nicht geht. Die ist feige, hinterhältig, arglistig. In mehrfacher Hinsicht hätte die auch anders ausgehen können“, sagte der 44-Jährige in dem Video. Er sei mehrfach bei einem Arzt gewesen. Er erklärt: „Mein Ohr ist ziemlich angeschlagen gewesen. Wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden.“ Er könne manche Frequenzbereiche aktuell nicht hören, sei aber in Behandlung.

Oliver Pocher möchte vor Gericht ziehen

Pocher kündigte an, dass es ein „Gespräch“ zwischen seinem Angreifer und ihm geben werde. „Da freue ich mich schon sehr drauf“, sagte er. Dieses Gespräch werde vor Gericht stattfinden. „Es ist Körperverletzung“, erklärte Pocher.

Zu den Reaktionen nach dem Faustschlag hat der Comedian auch eine klare Meinung: „Wir haben auch gesehen, wie deutsche Zivilcourage funktioniert. (...) Selbst Sicherheitsleute, die dafür angestellt sind, so was zu unterbinden, haben gar nicht reagiert.“ Auch der Veranstalter hatte zuvor bereits die Sicherheitskräfte kritisiert.

Von der Attacke lässt sich Pocher aber nicht beeindrucken. „Ich werde mich nicht einschüchtern lassen von irgendwas oder irgendjemandem. Und ich werde meinen Humor auch nicht verlieren. Ich bin am nächsten Tag schon wieder aufgetreten bei Luke Mockridge.“

Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten seien am Samstagabend um 23.48 Uhr von dem Vorfall verständigt worden. „Wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.

Auf den Videos ist zu sehen, wie der Angreifer auf Pocher zugeht, der beim Boxkampf von Felix Sturm am Samstagabend in der ersten Reihe saß. Ohne Warnung schlug der Mann Pocher ins Gesicht und forderte ihn auf: „Komm mal mit!“ Pocher verließ seinen Platz, und Ordner versuchten, den Angreifer zu beruhigen.

Es handele sich offensichtlich um eine bewusste und geplante Attacke, die absichtlich gefilmt worden sei, sagte der Polizeisprecher. Dies sei besonders herabwürdigend. Die Videos dazu seien auch sehr schnell ins Netz gestellt worden.

