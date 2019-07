Nashville

Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman ist nicht grade happy darüber, dass ihr Sexleben dank ihres Ehemannes in aller Munde ist. Keith Urban schwärmt nämlich auf seinem neuen Song „Gemini“ darüber, wie es mit der Oscar-Gewinnerin im Bett ist: „Sie ist wie Besessene und hat dazu ein Superhirn im Kopf.“ Und: „Sie wacht mitten in der Nacht auf, um Liebe zu machen.“

Die 52-Jährige wurde darauf jetzt in der „Kyle and Jackie O“- Radioshow angesprochen und enthüllte: „Ich finde es ein bisschen peinlich, aber ich zensiere seine Kunst nicht. Es ist besser als wenn er singen würde: ‚Gott, ich bin so gelangweilt. Streng dich mal an, Nicole.’”

„Das geht eindeutig zu weit!“

Die Moderatoren hakten nach, ob es stimmt, dass sie sich ständig mitten in der Nacht über ihren Mann hermache? Das ging Kidman eindeutig zu weit: „Seid ruhig! Ich beantworte das nicht, das geht eindeutig zu weit!“

Urban hatte bei einem Interview in der TV-Show „Entertainment Tonight“ verraten, dass er seine Frau bei den Textstellen vorher nicht um Erlaubnis gefragt hatte: „Das war wohl der Grund, dass es so intim geworden ist. Sie war nicht da und ich habe sie wohl vermisst.“

Das Promipaar ist seit 13 Jahren verheiratet und hat die Töchter Sunday Rose (11) und Faith Margaret (8) zusammen.

Von RND/sin