Mit dieser Störung hatte Nico Rosberg nicht gerechnet: Als der Formel-1-Star in einem Live-Video das letzte Rennen in Ungarn analysieren wollte, machte seine kleine Tochter Alaia ihm einen Strich durch die Rechnung. Der 34-Jährige wendet sich auf Youtube regelmäßig mit Renn-Analysen an seine Fans. Nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn am vergangenen Wochenende wollte Rosberg ganz in Ruhe über das Event sprechen. “Ich bin gerade im Zimmer meiner Tochter, deshalb kann es sein, dass wir unterbrochen werden”, kündigte der ehemalige Weltmeister vorsichtshalber schon mal an. Eigentlich habe das Mädchen aber gesagt, es sei in Ordnung, wenn er mal eben “seiner Pflicht” nachgehe.

“Ich kann zaubern”

Doch nach drei Minuten wird seinem Töchterchen offenbar zu langweilig. Mit rosa Feenflügeln taucht sie im Video auf und schwenkt ihren Zauberstab vor dem Gesicht ihres Vaters. “Ich kann zaubern”, singt sie im Hintergrund. Rosberg muss sich ein Lachen verkneifen. “Mausi, bitte, zwei Minuten”, fleht er seine Tochter an. Einige Sekunden tut Alaia ihm den Gefallen. Doch gerade als der 34-Jährige zurück im Redefluss ist, hat er den rosa Zauberstab erneut im Gesicht. Die “zauberhafte” Unterbrechung bringt ihn aus dem Konzept und er muss sich offensichtlich zusammenreißen, um nicht loszulachen.

Nico Rosberg : seine Tochter lässt nicht locker

Noch einmal fleht der Formel-1-Star seine Tochter an, ihn das Video nur kurz beenden zu lassen. Die findet das Ganze aber offenbar ziemlich lustig und denkt nicht einmal daran, ihren Vater in Ruhe weiterreden zu lassen. “Nein, nein, nein”, quietscht die Kleine fröhlich und wedelt ihren rosa Stab einfach weiter vor der Kamera herum. Schließlich unterbricht Rosberg das Live-Video für sie. “Ich geb’s auf, ich mache ein neues Video”, sagt er mit einem resignierten Grinsen.

Seine Fans amüsieren sich über die niedliche Szene. “Ihr Zimmer, ihre Regeln, würde ich sagen,” schreibt ein Nutzer. “Lass nächstes Mal doch einfach deine Tochter die Analyse machen,” schlägt ein anderer mit einem grinsenden Smiley vor.

Auch lesen: Nico Rosberg: „Meine Tochter hat echt Saft auf der Tube!“