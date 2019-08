Palma de Mallorca

Seit knapp zwei Wochen weilt Natascha Ochsenknecht mittlerweile auf Mallorca, postet immer wieder Bilder von Partys, Strand und gutem Essen. Nun hat das Ex-Model ein Foto von sich am Hafen von Portocolom in einem weißen Kleid gepostet und zeigt stolz seine Urlaubsbräune. Unter den Beitrag schrieb die 54-Jährige die Hashtags #chococrossie und #malleistnureinmalimJahr.

Doch die Bräune kommt nicht bei allen gut an. Ausgerechnet ihre Tochter Cheyenne kommentiert das Foto mit “Oh mein Gott nicht dein ernst”. Ochsenknecht antwortet darauf mit “Was soll ich machen? War nur im Schatten.” Auch von anderen Usern gibt es deutliche Kommentare: “Hast du dich mit Nutella eingeschmiert?” oder “Schon mal was von Melanom gelesen” bis hinzu “Die Haut wird wie Leder werden und kaputt.” Möglicherweise ist die Aufregung noch nicht mal berechtigt: Einige User merken an, dass die Haut auch durch die Benutzung eines Fotofilters so dunkel geworden sein könnte.

rnd/lob