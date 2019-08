Los Angeles

Vor wenigen Tagen haben Miley Cyrus und ihr Ehemann Liam Hemsworth bekanntgegeben, dass sie kein Paar mehr sind. Nach zehn Jahren Beziehung und gerade mal einem Jahr Ehe.

Nun haben ihre Fans auf den ersten Post nach der Trennung gewartet - doch statt eines emotionalen Liebesbeitrags schreibt die Sängerin über... Berge!

Sie postet mehrere Bilder vom Wandern, schreibt dazu unter anderem “Das Leben ist ein Aufstieg. Aber die Aussicht ist großartig!” oder “Bekämpfe nicht die Evolution! Du wirst nie gegen sie gewinnen”. Was sie ihren Fans damit sagen will? Unklar. Zumindest eine klare Botschaft an den Ex könnte sie damit senden: Schau her, so schlecht geht’s mir gerade gar nicht...

rnd/lob