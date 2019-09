Vor wenigen Tagen hatte der tschechische Sänger und Komponist Karel Gott (80, "Die Biene Maja") seine "akute Leukämie"-Erkrankung persönlich bei Facebook öffentlich gemacht. Nun bedankt er sich für die Reaktionen: "Meine lieben Freunde, ich freue mich über all die schönen Nachrichten und Reaktionen, und ich möchte euch für eure Unterstützung danken", schreibt er auf dem Social-Media-Portal. Außerdem bedankt er sich bei seiner Ehefrau Ivana Gottová (43). Das Foto zum Post zeigt die beiden bei einem liebevollen Kuss.

Moji milí, přečetl jsem si všechny vaše krásné vzkazy a přání a moc vám děkuji za vaši obrovskou podporu. Velmi si toho vážím! A sdílím s vámi moji dnešní infuzi ❤️ Gepostet von Karel Gott am Samstag, 14. September 2019

In dem langen Statement, das Karel Gott am 11. September in zwei Sprachen bei Facebook veröffentlicht hatte, hieß es unter anderem: "Vor vier Jahren wurde ich wegen eines aggressiven Tumors einer sehr intensiven Behandlung unterzogen, die zu seinem vollständigen Verschwinden führte. Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen."

RND/ili/spot