„Alles Liebe zum Muttertag, Ihr tollen Muttis da Draußen! Ihr seid es, die unsere Kinder zu den (hoffentlich) tollen Menschen machen, die später einmal ihre Kinder mit den wichtigen Werten in diesem Leben erziehen!“, schreibt Oliver Pocher am Sonntag zu einem Foto, das ihn mit Frau Amira und den zwei gemeinsamen Kindern zeigt. Wie der Comedian veröffentlichen viele Promis am Muttertag Nachrichten an ihre Mütter – und die Mütter ihrer Kinder.

Sängerin Sarah Engels veröffentlicht bei Instagram ein Foto, das sie mit ihrer Mama zeigt: „Vor 29 Jahren hast du mich auf diese Welt gebracht und mir dieses Leben geschenkt . Du hast mir das laufen gelernt und gezeigt, dass ich jeden Weg gehen kann den ich gehen möchte - gezeigt, was es heißt, bedingungslos zu lieben“, schreibt die früherer „DSDS“-Teilnehmerin.

Ihr Post endet mit den Worten: „Ich bin ein Ebenbild von dir .. aber ich bleibe immer deine kleine Prinzessin. Ich liebe dich.“

Die Moderatorin Cathy Hummels schreibt bei Instagram über ihre Mutter: „Sie ist immer für mich da und hat mir gezeigt was bedingungslose Liebe ist. Es gibt nichts Schöneres als diese. Mein Ludwig hat auch mich zu einer Mama gemacht und seitdem ist mein Leben ein ganz anderes. Ja, ein Wertvolleres.“

Model Lena Gercke nennt den Muttertag den „Tag für die tollste Frau auf der Welt. Die eigene Mama. Wie dankbar ich bin, dass ich dich an meiner Seite habe. Mein Fels.“ Dazu postet sie drei Fotos, die sie zusammen mit ihrer Mutter zeigen.

Comedian Michael „Bully“ Herbig veröffentlicht bei Instagram ein „Ständchen für alle Mamis auf diesem Planeten!“

„Ich werde dich immer lieben“, schreibt „Let‘s Dance“-Juror Jorge Gonzalez zu Fotos, die ihn mit seiner Mutter zeigen. „Ich vermisse dich.“

Sylvie Meis wünscht „all den unglaublichen Müttern das draußen“ einen fröhlichen Muttertag. Dann beschreibt sie, wie groß die Liebe für ihren Sohn Damián sei und dankt ihrer eigenen Mama.

„Ich feier heute meine Mama… die Liebste der Welt. Sensibel und stark zugleich…“, schreibt die Moderatorin Nazan Eckes zu Fotos mit ihrer Mutter. „Lässt mich sein, wie ich bin…. wissend, dass sie mich bedingungslos liebt und jeden Weg mit mir geht.“

