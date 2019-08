Las Vegas

Sie haben „Ja“ gesagt: Model Cara Delevingne (26) soll ihre Freundin, „ Pretty Little Liars“-Schauspielerin Ashley Benson (29), geheiratet haben, das berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Von einem Elvis-Imitator getraut

Demnach soll es eine private Zeremonie mit „einer handvoll Gästen“in der „Little White Chapel“ auf dem Las Vegas Boulevard gewesen sein. Michael Kelly, Eigentümer der Kapelle, sagte der Zeitung: „Sie waren sehr sicher, in dem was sie taten und sie waren sich klar darüber, was sie der jeweils anderen bedeuten.“

Zu den Gästen sollen unter anderem Schauspielerin Charlize Theron, die Jonas Brothers und „Games of Thrones“-Star Sophie Turner gehört haben. Getraut wurden Delevingne und Benson nach Informationen der Zeitung von einem Evis-Imitator. Anschließend machten sie Fotos in einem pinken Cadillac.

Trauung für knapp 270 Euro

So klein wie die Hochzeit war, so sehr hielten sich auch die Kosten in Grenzen. Umgerechnet soll die Trauung, zu der beide Frauen schwarze Kleider trugen, knapp 270 Euro gekostet haben.

Offiziell sind die beiden seit Juni 2019 ein Paar. Wann genau sie sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt.

Von Cecelia Spohn/RND