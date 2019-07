New York

Sie wollte in der Rolle als Katherine Hepburn mit ihrer Ein-Frau-Show den Broadway erobern. Doch schon vor der Premiere ist Faye Dunaways Theater-Comeback wieder vorbei. Die 78-Jährige wurde von den Produzenten ihrer Show „Tea of Five“ gefeuert, weil sie ein „gefährliches und feindliches Arbeitsklima hinter den Kulissen erzeugt hat.“

Vor dem ersten Auftritt am 10. Juli soll Dunaway laut „ New York Post“ in der Garderobe ausgerastet sein, Mitarbeiter geschlagen und Dinge nach ihnen geworfen haben. Angeblich weil ihr nicht gepasst hatte, wie man ihr die Hepburn-Perücke aufgesetzt hatte. Ein Insider: „Als Dunaway dann erfuhr, dass man den Auftritt wegen ihres Verhaltens abgesagt hatte, hat sie die gesamte Crew bösartig beleidigt und einen Spiegel geworfen. Alle haben sich um ihre Sicherheit gefürchtet.“

Bereits bei den Proben soll Dunaway laut Bericht immer wieder ausfallend geworden sein. Sie kam oft Stunden zu spät, hatte ihren Text vergessen und schleuderte einmal einen Salat auf eine Assistentin, weil sie strenge Diät halten wollte. Der Insider: „Den Produzenten blieb keine andere Wahl mehr, als Faye sofort loszuwerden und eine neue Hauptdarstellerin zu suchen.“

Lesen Sie hier mehr:

Kampf gegen Multiple Sklerose: Selma Blair zeigt sich mit Glatze

Von RND/sin