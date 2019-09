Los Angeles

Das Schauspieler-Paar Blake Lively (32, " Gossip Girl") und Ryan Reynolds (42, "Deadpool") setzt sich für minderjährige Immigranten ein. Mit ihrer Spende von zwei Millionen Dollar wollen sie erreichen, dass die Rechte der Kinder gewahrt werden.

In den USA werden Kinder von ihren Eltern beim Überschreiten der Grenze zwischen Mexiko und den USA getrennt. Die minderjährigen Einwanderer werden danach in speziellen Einrichtungen - von Kritikern als "Käfige" bezeichnet - beaufsichtigt, während die Vergehen der Eltern untersucht werden.

Ryan Reynolds und Blake Lively wollen sich für mehr Mitgefühl in der Welt einsetzen

"Wir haben erkannt, dass wir alles tun müssen, um mehr Mitgefühl und Empathie in dieser Welt zu fördern", so das Paar in einem Statement. Sie haben an zwei verschiedene Organisationen Geld gespendet: An die "LDF" (Legal Defense and Education Fund) und das "Young Center for Immigrant Children's Rights". "Wir sind dankbar, etwas an die Organisationen geben zu können, die so vielen Menschen eine Stimme geben", erklärte das Paar laut dem "People"-Magazin.

