Berlin

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage erhoben gegen den 25-jährigen YouTuber und Influencer Junus W. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Laut Anklageschrift wird ihm zur Last gelegt, zwischen August 2018 und Juni 2019 in fünf Fällen minderjährige Mädchen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in seinem Auto sexuell missbraucht und körperlich misshandelt zu haben. Die Mädchen sollen sich über Social-Media-Kanäle und wegen der Aussicht auf ein gemeinsames Youtube-Video auf ein Treffen eingelassen haben. Der YouTuber befindet sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

RND/kiel