Nun ist die Familie komplett: Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller ist zum zweiten Mal Mama geworden. Laut RTL ist es diesmal ein Sohn. Der kleine Matty soll am Sonntagmorgen um halb elf per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sein und 3200 Gramm wiegen.

Für Melanie Müller und ihren Mann Mike, die seit 2014 verheiratet sind, ist es das zweite Kind: 2017 kam bereits Tochter Mia Rose zur Welt.

Noch einen Tag vor der Geburt hatte Müller, die seit Jahren am Ballermann singt, einen Auftritt in einem Elektronikgeschäft in Riesa. Davon postete sie am Samstag ein Foto, schrieb dazu: „Und jetzt ab ins Krankenhaus.“

RND/lob