Sant’Andrea

Sie lacht, posiert vor den Kameras und gibt fröhlich ein Interview. Es war Lisa Martineks letzter Auftritt auf dem Roten Teppich. Die Schauspielerin starb zehn Tage später in dem Urlaub, auf den sie sich zuvor beim „ Raffaello Summer Day“ in Berlin so gefreut hatte.

Lisa Martinek : „Ich habe drei Kinder und das ist das Beste, was ich habe“

„Wir machen den schlichten Beach-Urlaub mit den Kindern“, erzählte sie im Video-Interview mit „Bunte.de“. „Die wollen schwimmen, ans Wasser. Von daher machen wir jetzt noch nicht viele Erkundungen oder Städtereisen oder so, sondern gehen wirklich ans Meer.“ Ihre Vorfreude auf den Urlaub und auch auf den zehnten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann war groß. „Ich habe drei Kinder und das ist das Beste, was ich habe.“ Den Hochzeitstag wollte sie mit ihnen und ihrem Mann, dem italienischen Regisseur Giulio Ricciarelli, genießen. Am nächsten Morgen startete die Familie nach Elba. Dort starb die dreifache Mutter nur wenige Tage später mit gerade einmal 47 Jahren.

Obduktion soll Klarheit verschaffen

Bei einem Badeausflug mit dem Boot bei Sant’Andrea wurde Lisa Martinek auf einmal schlecht, wie italienische Medien berichten. Sie soll im Meer das Bewusstsein verloren haben. Ihr Mann habe sie umgehend aus dem Wasser gezogen und soll mit ihr zurück zum Hafen gefahren sein. Lisa Martinek kam dann in eine Klinik in Grosseto, erzählte ihr behandelnder Arzt, Ugo Limbruno, in einem Gespräch mit „ RTL“. „Wir haben drei Stunden lang versucht, sie wiederzubeleben. Aber wir konnten das Herz nicht mehr zum Schlagen bringen.“

Am Dienstag sollte eine Obduktion klären, was zum Herzstillstand geführt hat. Das Ergebnis steht noch aus.

Lesen Sie auch:

Nach dem Tod von Lisa Martinek – Wie geht es weiter mit ihrer Serie „Die Heiland“?

Lesen Sie auch:

Lisa Martinek: Ex-Mann nach Tod von Schauspielerin fassungslos

Lesen Sie auch:

Lisa Martinek gestorben – So trauern die Promis um die beliebte Schauspielerin

Von RND / ali