Hannover

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist eines natürlichen Todes gestorben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf den Mediziner, der die Obduktion durchgeführt hat. „Sie erlitt einen Herzstillstand“, sagte der Medizinische Direktor des Klinikums in Grosseto ( Toskana), Dr. Mauro Breggia (63), der Zeitung.

Lisa Martinek : Ärzte kämpften drei Stunden um ihr Leben

Lisa Martinek war am vergangenen Freitag in das Krankenhaus in Grosseto eingeliefert worden, nachdem sie laut italienischen Medienberichten bei einem Bootsausflug mit ihrer Familie im Wasser das Bewusstsein verloren haben soll. Noch vor Ort – auf der Insel Elba – soll versucht worden sein, sie zu reanimieren. In Grosseto sollen die Ärzte drei Stunden um ihr Leben gekämpft haben – vergebens.

Lisa Martinek – das waren ihre letzten öffentlichen Worte

Nur einen Tag vor ihrer Abreise nach Italien gab Martinek in Berlin ihr letztes Interview. Sie freute sich auf den Urlaub mit ihren Kindern und ihrem Partner, dem italienischen Regissuer Giulio Ricciarelli. Das Paar wollte in Italien auch seinen zehnten Hochzeitstag feiern.

Von RND/seb