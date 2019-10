Der Comedian und Schauspieler Jim Carrey (57) und sein Co-Star Ginger Gonzaga (35) aus der Serie "Kidding" haben sich offenbar wieder getrennt. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen die beiden schon seit einigen Monaten kein Paar mehr sein. Im Januar 2019 kamen die ersten Gerüchte auf, dass Carrey und Gonzaga eine Liebesbeziehung führen, eine offizielle Bestätigung gab es hingegen nie.

Dennoch stolzierten beide Hand in Hand im selben Monat über einen roten Teppich im Rahmen der diesjährigen Golden Globes. Auf die Liaison angesprochen, wichen beide allerdings aus und machten lediglich Witze über das gemeinsame Auftreten. Im Oktober 2018 erzählte Carrey in einem Interview mit der britischen Zeitung " Daily Mail" jedoch, dass er derzeit vergeben sei - ohne einen Namen zu nennen. Auf die Frage, was er in seiner Freizeit am liebsten mache, antwortete der Kanadier: "Ich liebe es zu lesen und genieße es zu zeichnen sowie mit Skulpturen zu arbeiten. Und ich date jemanden..."

RND/dr/spot