Einige der Fragen seiner rund 1,5 Millionen Instagram-Follower hat der Sänger Mike Singer jetzt beantwortet – auch die, wie viel Gewicht er während seiner Teilnahme bei „Let‘s Dance“ schon verloren hat: Es sind stattliche acht Kilo.

„Darauf bin ich echt mega stolz“, sagte Singer am Donnerstag dem Sender RTL. Mit regelmäßiger sportlicher Betätigung habe er vor „Let‘s Dance“ nämlich Probleme gehabt: „Ich war immer so jemand, der mit Sport angefangen hat und nach zwei bis drei Wochen wieder aufgehört hat.“ Singer schätzt, dass sein Bauchumfang inzwischen rund neun Zentimeter kleiner ist – und das mache sich auch in seinen maßgeschneiderten Tanzoutfits bemerkbar: „Weil meine Sachen mir einfach nicht mehr passen“, so der 21-Jährige.

Singer ist am Freitag wieder zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft in der RTL-Show zu sehen. Vergangene Woche veröffentlichte er sein fünftes Album „Emotions“.

RND/seb