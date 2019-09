Berlin

Eigentlich trägt Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) zurzeit eine kurze Bobfrisur - die braunen Haare reichen ihr nicht mal bis zu den Schultern. Doch auf einer Charity-Gala am Mittwochabend in Berlin hat sich die Musikerin jetzt im neuen Look gezeigt: Dort trat sie mit langen Locken auf.

In ihrer Instagram-Story zeigte Meyer-Landrut sich begeistert von ihrem Look: "Es ist so krass, ich bin einfach eine andere Person", sagt sie und posiert anschließend vor Fotografen. In einem kurzen Videoclip aus einem Auto - vermutlich auf dem Weg zur Veranstaltung - sagt eine andere Frau in Richtung Lena: "Ey Leute, ich glaube ich sitze mit Mariah Carey im Auto". Und Meyer-Landrut spielt scherzhaft die Diva, die oft eine ähnliche Lockenpracht trägt: "Please do not film, I don't do film" (Deutsch: "Bitte nicht filmen, ich will nicht gefilmt werden"), sagt sie, und schreibt den Hashtag #liebemeinerolle dazu.

Hier noch mit kurzer Frisur kurz vor dem Ball

RND/hsc