Berlin

Schauspieler Christoph Maria Herbst (56) kann mit Ehrgeiz nach eigenen Angaben eher wenig anfangen. „In der Schule saß ich nicht immer in der ersten Reihe, gehörte aber auch nie zu den Rüpeln. Es kommt aufs richtige Maß an“, sagte der Komiker dem „Tagesspiegel“. „Ich würde mich nicht als ehrgeizig oder gar karrieregeil bezeichnen. So im Sinne von: Ellenbogen raus oder gar über Leichen gehen.“

„Mir ist vieles zugeflogen, ohne dass ich da verbittert gekämpft hätte. Ich bin jetzt 56, im dritten Drittel meines Lebens muss ich nicht noch mit dem Ehrgeiz anfangen“, sagte Herbst, der beispielsweise für die Serie „Stromberg“ bekannt ist. Nun ist er in der neuen Staffel der Comedyshow „LOL - Last One Laughing“ zu sehen, die beim Streamingdienst von Amazon läuft.

Ist das bei „LOL“ Christoph Maria Herbst pur, wie privat? „Nein, in dem Moment, wo du das Rotlicht einer Kamera siehst, bist du dir dessen bewusst: Ich bin in einer Show“, sagte er. „Ich spiele hier den Christoph Maria Herbst in ‚LOL‘. In mein wirkliches Leben möchte ich niemanden hineinlassen. Zu Hause in meinen Birkenstocks in der Sitzgruppe springe ich nicht auf und singe was aus ‚Rigoletto‘.“

