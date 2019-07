Hannover

Anastasia Karanikolaou ist berühmt geworden als beste Freundin von Kylie Jenner, bei Instagram hat die 21-Jährige stolze 4,8 Millionen Follower. Ihre Fotos auf der Social-Media-Plattform sind entsprechend beliebt und bekommen regelmäßig hunderttausende Likes – das ist auch bei einer vor wenigen Tagen veröffentlichen Aufnahme aus der Karibik nicht anders. Genau dieses Foto sorgt jetzt aber in Deutschland für große Erheiterung.

Das Foto zeigt Anastasia Karanikolaou in einem Bikini an einer Poolbar, aufgenommen offenbar auf der Karibikinsel Anguilla – so weit, so gewöhnlich. Doch einige deutsche Instagram-Nutzer gucken ganz genau hin und sind auf einen kleinen Aufkleber am Bartresen aufmerksam geworden. Der entpuppt sich als Image-Werbemittel der schwäbischen Landesregierung: „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“, steht auf dem Aufkleber.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Nett hier“, kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: „Bada Württaberg represent“.

Die Imagekampagne wurde im Jahr 1999 von der Landesregierung in Baden-Württemberg ins Leben gerufen – und seitdem gehen die Aufkleber um die Welt.

Von RND/seb