London

Die britische Boulevardzeitung „The Mirror“ zeigte Königin Elizabeth II. am Mittwoch auf ihrem Titelblatt so, wie sie die Briten derzeit am liebsten sehen, mit einem strahlenden Lächeln. Die Schlagzeile: der „Frühlings-Geburtstags-Trip der Queen“. Ihre Reise wird als positives Zeichen angesichts ihres zuletzt fragilen Gesundheitszustandes verstanden.

Die Monarchin soll ihren 96. Geburtstag am 21. April im Kreis der Familie auf dem Anwesen von Sandringham im Norden Englands verbringen, genauer gesagt auf „Wood Farm“, wo ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemann Prinz Philip zuletzt viel Zeit verbracht hat. Sie wolle sich ihm dadurch besonders nah fühlen, schrieben Medien.

Großes Risiko für den Ruf des Königshauses

Die richtige Nähe und Distanz zu verschiedenen Familienmitgliedern zu finden, ist neben der Frage nach der Zukunft der Monarchie in letzter Zeit tatsächlich eine der größten Herausforderung, wie Pauline MacLaran bestätigte, die sich an der Royal Holloway Universität in London mit dem Bild der Royals befasst.

Zuletzt habe die Tatsache, dass Prinz Andrew seine Mutter während der Gedenkfeier für Prinz Philip Ende März zu ihrem Platz in Westminster Abbey geleitete, für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt. Denn der 62-Jährige ist wegen Missbrauchsvorwürfen durch die Amerikanerin Virginia Giuffre in Verruf geraten. Darüber hinaus werden aber auch „Harry und Meghan als großes Risiko für den Ruf des Königshauses wahrgenommen“, betonte die Expertin.

Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Sohn Prinz Andrew, Herzog von York, treffen zu dem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in der Westminster Abbey ein. Quelle: Richard Pohle/Pool The Times/AP/

Expertin: Harry und Meghan „eine tickende Zeitbombe“

Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, bewies der Enkel der Queen am Mittwoch, nur wenige Tage nach einem überraschenden angeblichen Versöhnungsbesuch bei der Monarchin am vorigen Donnerstag. Harry sagte gegenüber einem amerikanischen Fernsehsender, er habe sicherstellen wollen, dass sie „beschützt ist und die richtigen Leute um sich hat“. Aus Sicht von Beobachtern war das eine sehr unglückliche Bemerkung. So müsse man sich fragen: Ist die Queen in Gefahr? Und: Wer sind die falschen Leute? „Er hätte vieles sagen können: Das er seine Oma vermisst hat, dass er sie wiedersehen wollte“, sagte MacLaran, „stattdessen so etwas“.

Die Bemerkung des Herzogs von Sussex überraschte auch vor dem Hintergrund, dass das Meghan und Harry Medienberichten zufolge diese Woche vonseiten des Palastes zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen im Juni eingeladen wurde. Sie sollten als Familienmitglieder mit auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen dürfen, wenn sie das wollen. Die Äußerung Harrys mache jedoch wieder einmal deutlich, dass man dem Paar aus der Perspektive des Königshauses nicht trauen könne, betonte MacLaran. „Die beiden sind eine tickende Zeitbombe.“

Harry und Meghan hatten sich vor zwei Jahren aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und leben inzwischen mit ihren Kindern, dem zweijährigen Archie und der zehn Monate alten Lilibet, im kalifornischen Santa Barbara. Dort fühle er sich inzwischen zuhause, betonte der 37-Jährige. Trotz ihrer Auswanderung müsse das Paar Experten zufolge jedoch eine gewisse Nähe zum Königshaus halten: aus strategischen Gründen. Schließlich schlagen sie daraus Kapital – zum Beispiel durch Produktionen mit Netflix oder Spotify.

Große Feier erst im Juni

Die Queen hat zwar heute Geburtstag. Groß gefeiert wird dieser aber traditionell erst im Juni mit der Parade „Trooping the Colour“ im Herzen der britischen Hauptstadt. Eine Tradition, an der seit der Amtszeit König Edwards VII. festgehalten wird. Der Urgroßvater von Elisabeth II. verlegte die Feierlichkeiten anlässlich seines Geburtstages im November wegen des schlechten Wetters zu dieser Zeit des Jahres kurzerhand in den Frühling.

Ob Harry und Meghan zum Geburtstag der Queen anreisen wollen, ist weiter unklar. Sicher ist jedoch, dass sich das Königshaus genau überlegen muss, inwieweit sie das Paar einbinden wollen. „Es gibt die Beziehung zur Familie und es gibt den Ruf der Monarchie“, betonte MacLaran. „Da einen Kompromiss zu finden, ist nicht immer einfach.“

Von Susanne Ebner/RND