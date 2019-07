London

Es war erst ihr dritter öffentlicher Auftritt nach der Geburt ihres Sohnes Archie: Herzogin Meghan, die Frau von Prinz Harry, war am Donnerstag beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon zu Gast. Dort hat sie ihre Freundin Serena Williams bei deren Spiel gegen Kaja Juvan angefeuert. Neben ihrem guten Aussehen sorgten aber vor allem ihre Begleitungen für Gesprächsstoff.

Anstatt von Prinz Harry und Baby Archie waren zwei alte Studienfreundinnen an der Seite der Herzogin. Zusammen mit Genevieve Hillis und Lindsay Roth hatte Meghan an der Northwestern University in den USA studiert – jetzt saß sie mit ihnen auf der Tribüne in Wimbledon.

Wer werden Archies Taufpaten?

Das sorgte vor allem in den britischen Medien für die Gerüchte, dass beide Freundinnen extra für die Taufe von Meghans und Harrys Sohn am Samstag angereist sein könnten. Sie werden als Taufpatinnen für Archie gehandelt. Auf Wunsch der Eltern werden die Namen dieser jedoch nicht bekannt gegeben. Die Taufe findet in einer nicht öffentlichen Feier in der Privatkapelle von Schloss Windsor statt. Der Auftritt von Hillis und Roth befeuert jetzt aber zumindest schon einmal die britische Gerüchteküche.

Von RND/isa