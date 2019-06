Palma

Ein bisschen skurril ist es schon: Schlagersängerin Helene Fischer ist bei der Taufe einer Milliardärs-Jacht vor Mallorca aufgetreten, mit dabei hatte sie ihren Freund Thomas Seitel – angekündigt wurde ihr Auftritt hingegen von ihrem Ex Florian Silbereisen, der zuletzt als „Traumschiff“-Kapitän für Dreharbeiten unterwegs war.

Der kündigte seine Ex-Freundin, wie in einem RTL-Video zu sehen ist, folgendermaßen an: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt die Frau präsentieren darf, die normalerweise in den größten Stadien und Arenen Europas spielt. Sie ist mit Abstand die erfolgreichste Künstlerin Europas und sie ist eine Wahnsinnsfrau, eine unglaublich tolle Frau, und ich freue mich, dass ich sie jetzt hier in Port Adriano begrüßen darf. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier the one and only, hier ist Helene Fischer!“ RTL zufolge soll Silbereisen seine Ex sogar zu dem Auftritt überredet haben.

Helene Fischer tritt bei Taufe von Milliardärs-Jacht auf

Es folgte der Auftritt von Fischer auf der Jacht von Pharma-Milliardär Willi Beier, die gute 60 Millionen Euro teuer sein soll. Und Fischer, ihr Freund und Silbereisen waren nicht die einzigen Promis vor Ort: So wurden auch unter anderem Carsten Maschmeyer, HP Baxxter und Boris Becker dort gesichtet. Letzterer hat ansonsten zurzeit nicht so viel zu lachen – am Montag hat die Zwangsversteigerung seiner Trophäen begonnen.

Der Auftritt von Helene Fischer ist übrigens eine ihrer Ausnahmen, eigentlich nimmt sie sich zurzeit eine Auszeit. Sie hatte im Juni aber auch schon in Hannover zum 80. Geburtstag von Bauunternehmer Günter Papenburg ihre Pause durchbrochen und dort gesungen.

Von RND/hsc