München

Viktoria Lauterbach (47) ist aus Sicht ihres Mannes Heiner wohl gefährlicher als sie aussieht. Der 66 Jahre alte Schauspieler nannte seine zierliche Gattin am Montag " Rottweiler". Ohne sie wäre das Online-Schulungs-Projekt "Meet Your Master", das Lauterbach in München vorstellte, nicht so weit gekommen. "Diese Leute unter einen Hut zu kriegen - da musste ich meinen Rottweiler von der Leine lassen: Viktoria, die setzt sich durch."

Die Online-Lernplattform ist nach Angaben Lauterbachs seit Sonntag im Netz. Größen ihres Fachs wie Star-Koch Alfons Schuhbeck, Opern-Star Jonas Kaufmann, Filmemacher Til Schweiger, Filmproduzent Nico Hofmann, Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Lauterbach selbst bieten Online-Tutorials an - für je 89 Euro.

Alfons Schuhbeck, Sebastian Fitzek, Jonas Kaufmann, Nico Hofmann, Til Schweiger und Heiner Lauterbach beim Photocall zum Meet Your Master Launch-Event. Quelle: imago images/Future Image

