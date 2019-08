Lange haben die Fans auf dieses Bild gewartet: Heidi Klum, 46, und ihr Ehemann Tom Kaulitz, 29, halten im neuesten Instagram-Beitrag ihre Eheringe stolz in die Kamera. Ihre Hände umschließen sich zärtlich. Auf den Ringfingern sitzt jeweils ein schlichter goldener Ring - seiner etwas breiter als die des Topmodels. Von Diamanten oder funkelnden Steinchen keine Spur. Das Bild kommentiert die Modelmama mit den Worten "Ich geh mit Dir wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt, am Meer, am Strand, wo ..." und gibt ihren 6,5 Millionen Fans auf der Social Media-Plattform mit dem Hit von Popsängerin Nena einen Ohrwurm mit auf den Weg.

Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen ihre Flitterwochen

Seitdem das Model und der Gitarrist von Tokio Hotel ihre dreitägige Hochzeit auf der italienischen Insel Capri auf der Jacht "Christina O" gefeiert haben, vergeht kein Tag ohne sonnige Fotogrüße aus den Flitterwochen. Mal posiert Heidi Klum im Sonnenuntergang, mal paddelt sie gemeinsam mit ihrem Tom auf dem Meer. Auch in der Blauen Grotte schwamm das Paar verbotenerweise erneut und musste eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro zahlen. Bis Mittwoch nahm auch noch Bill Kaulitz, 29, der Zwillingsbruder des Bräutigams mit auf der Jacht und genoss die italienische Sonne. Auf seinem Instagram-Account postete er ein Bild mit den Worten "Vermisse das". Nun haben die frisch vermählten nach der Hochzeit Zeit zu zweit.

RND/cwo