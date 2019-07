Hannover

Topmodel Heidi Klum und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz sind längst verheiratet. Das berichtet das Magazin „Bunte“. Demnach haben sich beide bereits am 22. Februar 2019 in Beverly Hills das Ja-Wort gegeben.

Das Datum war dem Bericht zufolge nicht zufällig gewählt – es soll ihr erster Jahrestag als Liebespaar gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung des Promi-Paares gibt es bislang nicht.

Heidi Klum und Tom Kaulitz : Seit Monaten Spekulationen

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz längst verheiratet sind. Für Gerüchte hatte unter anderem ein Foto von einem signierten Tokio-Hotel-Poster aus Barcelona gesorgt, das offenbar auch von Heidi Klum unterschrieben war – mit „ Heidi Kaulitz“. Auch die Gästeliste der „About You Awards“ sorgte für Spekulationen – dort stand unter Heidi Klums Namen in Klammern „Model & Frau von Tom Kaulitz“.

Auch der mutmaßliche Ort ihrer Hochzeitfeierlichkeiten hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Tom Kaulitz wurde demnach mit Heidis Mutter Erna Klum bei der Besichtigung von Schloss Bensberg beobachtet, einem 5-Sterne-Luxushotel mit 120 Zimmern in Nordrhein-Westfalen. Später wurde vermutet, dass das Paar mit seiner prominenten Hochzeitsgesellschaft vor Capri schippern und dort den Bund der Ehe schließen werde. Laut „Bild“ sollen rund hundert Gäste auf einer Luxus-Jacht feiern.

Eine Feier könnte dort noch stattfinden – auch wenn Heidi Klum und Tom Kaulitz vielleicht längst verheiratet sind.

Von RND/seb