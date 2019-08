Capri

Das Ja-Wort rückt offenbar näher: Wenn man den Insidern glauben darf, heiratet Heidi Klum an diesem Samstag Tom Kaulitz. Als Ort haben sie sich demnach eine Yacht ausgesucht, mit der sie mit ihren Gästen vor Capri schippern wollen.

Aber wer sind die Gäste auf der Promi-Hochzeit? Paparazzi-Abschüsse dokumentieren zumindest schonmal die Anwesenheit einiger bekannter Personen: Designer und Klum-Freund Wolfgang Joop feierte bereits am Freitag mit Heidi und ihren Liebsten, genau wie Sänger Sasha und seine Frau Julia. Auch Ex-“Germany’s next Topmodel“-Mitjuror Thomas Hayo und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav kamen zum Pre-Wedding-Treffen am Freitag.

Im Video: Diese Promis sind schon auf Capri

Mehr lesen:

Livebericht zur Hochzeit von Heidi und Tom

Von pach/RND