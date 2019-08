Hamburg

Günther Jauch ist auch nach 20 Jahren "Wer wird Millionär?" Deutschlands beliebtester Quizmoderator. Laut einer aktuellen repäsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Fernsehzeitschrift "Hörzu" (35/2019) mögen ihn 87 Prozent. Damit liegt der 63-Jährige klar vorn, gefolgt von Eckart von Hirschhausen (77 Prozent), Alexander Bommes (72 Prozent), Kai Pflaume (70 Prozent) und Jörg Pilawa (69 Prozent), wie die "Hörzu" berichtet.

Zum Jubiläum strahlt RTL die Show "20 Jahre WWM" aus

RTL zeigt zu Jauchs Jubiläum am Montag, 2. September (20.15 Uhr), die Show "20 Jahre WWM". Die Sendung mache ihm nach wie vor Spaß, sagte Jauch der Zeitschrift. "Wie lange ich weitermache? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht - weil es immer von folgenden drei Komponenten abhängt. Wenn RTL es nicht mehr will, hat es sich erledigt. Wenn die Zuschauer abschalten, bedeutet es ebenfalls das Aus. Und wenn ich die Lust verliere, ist auch Schluss."

Für das Ende seiner TV-Karriere habe er keinen Masterplan. "Man sollte jedoch im Kopf haben, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich gut ist", sagte Jauch. "Da empfehlen sich drei Dinge. Das Beste ist, wenn man es selbst merkt. Das Zweitbeste, wenn Freunde und wohlmeinende Bekannte einen darauf hinweisen. Und die schlechteste, aber immer noch letzte Möglichkeit, die Kurve zu kratzen, ist, wenn das Publikum einem dauerhaft wegläuft." Danach werde es schon ein bisschen eng.

Zur Talkshow will Jauch nicht zurück

Noch einmal zurück zur Talkshow möchte Jauch nicht, sagte der TV-Moderator der "Hörzu". "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so gut meinen Frieden schließen kann mit allem, was ich selbstbestimmt abgeschlossen habe." Jauch hatte bis Ende 2015 vier Jahre lang die Talksendung " Günther Jauch" auf dem prominenten Sendeplatz am Sonntagabend nach dem TV-Krimi. Seine Nachfolgerin wurde Anne Will.

Lesen Sie auch: Günther Jauch steht nicht so auf Krimis

RND/dpa