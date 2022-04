Im Prozess gegen Boris Becker hat Richterin Deborah Taylor den Ex-Tennisstar zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt – ohne Bewährung. Die Hälfte der verordneten Haftstrafe muss der 54-Jährige absitzen, ehe er den Rest auf Bewährung in Freiheit verbringen darf.

In den sozialen Netzwerken äußerten sich viele Userinnen und User zu der Haftstrafe, die Becker direkt im Anschluss an die Straßmaßverkündung antreten musste. Vor allem bei Twitter wurden viele Posts zu #BorisBecker abgesetzt – auch zahlreiche Promis und Weggefährten Beckers meldeten sich zu Wort.

Tochter Anna Ermakova ist „schockiert“

Beckers Tochter Anna Ermakova zeigte sich nach der Strafmaßverkündung „schockiert“: „Ich hoffe, dass er stark ist in dieser schweren Zeit“, sagte das Model am Freitagabend im Interview mit dem TV-Sender der „Bild“.

Auch DTB-Präsident Dietloff von Arnim bezog nach Becker-Urteil Stellung. Gegenüber dem „Sportbuzzer“, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), sagte er: „Seine Verdienste sind und bleiben einzigartig“.

Fußball-Experte Reiner Calmund zeigte Mitgefühl: Im Gespräch mit der „Bild“ sagte der ehemalige Manager: „Ob es juristisch berechtigt ist, kann ich nicht beurteilen. Für den Menschen Boris tut es mir leid. Ich kenne die Kinder, da kann ich mitfühlen. Und ich fühle auch mit seiner Mutter. Boris hat die härtesten Matches überstanden. Ich wünsche ihm, dass er auch diese Zeit meistert.“

Fußballfunktionär und Ex-Profi-Fußballer Matthias Sammer äußerte sich via Twitter zum Urteil und bezeichnete das Strafmaß als „riesigen Skandal“.

Wir stehen hinter dir @TheBorisBecker und wissen, dass es ein riesiger Skandal ist. Du gehst stärker aus der Sache hervor. Deutschland und @Eurosport_DE brauchen dich, Champ! — Matthias Sammer (@derSammer) April 29, 2022

Auch DAZN-Kommentator Flo Hauser setzte einen Tweet zum Becker-Urteil ab – und bezog damit vor allem Stellung hinsichtlich zahlreicher hämischer Kommentare, die in den sozialen Netzwerken mit Blick auf das Strafmaß zu lesen sind: „Bestrafung für falsches Verhalten etc. ist wichtig, dennoch – wir alle sind Menschen. Denkt daran“, appelliert er in seinem Statement.

Sorry, aber #BorisBecker Witze sind echt unangebracht! Bestrafung für falsches Verhalten etc. ist wichtig, dennoch - wir alle sind Menschen. Denkt dran. — Flo Hauser (@Floesel20) April 29, 2022

Aber auch außerhalb der Sportwelt zeigen sich Prominente und Weggefährten aus der Film- und Musikbranche betroffen von der Strafmaßverkündung. Wie vip.de berichtet, bedauert Musiker Peter Maffay den Fall des einstigen Tennis-Stars sehr: „Man kann natürlich an so einer Geschichte zerbrechen“, beschreibt Maffay die Situation. „Ich habe ihn erlebt, als er ganz oben stand. Und ich wünsche ihm, dass er diese Phase seines Lebens verkraftet und zurückfindet in ein ruhigeres Fahrwasser. Es tut mir leid.“

Urteil im Becker-Prozess gesprochen: „Psychisch muss man sich Sorgen um ihn machen"

Schlager-Sänger und Tennis-Fan Roberto Blanco sagte der „Bild“: „Es tut mir menschlich wahnsinnig leid. Das Urteil schockt mich richtig. Für mich bleibt Boris der große Sportler in einer Sportart, die ich liebe. Die ganze Welt kennt ihn als Sportler, als Aushängeschild des Tennis. Auf dem Platz hat er uns allen besondere Momente beschert. Und was er privat macht, steht für mich auf einem anderen Blatt.“

Fernsehmoderator und Journalist Jörg Kachelmann, der selbst schon mehrere Monate in Untersuchungshaft verbringen musste, bedauerte das Urteil. Auf Twitter schrieb er am Freitagabend „Ich hätte ihm gewünscht, dass ihm das erspart bleibt.“ Nun hoffe Kachelmann, „dass alle seine Nächsten weiter zu ihm halten.“

2,5 Jahre für #BorisBecker.



Ich hätte ihm gewünscht, dass ihm das erspart bleibt. Ich hoffe, dass alle seine Nächsten weiter zu ihm halten. — Jörg #StandingWithUkraine (@Kachelmann) April 29, 2022

Der frühere Ausnahmesportler Becker hat Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte Becker deshalb vor drei Wochen in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen, am Freitag wurde das Strafmaß verkündet. Becker hatte die Vorwürfe bestritten. Er kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

RND/liz