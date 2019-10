View this post on Instagram

MEINE LAURA GEHT NICHT IN DEN DSCHUNGEL ! Laura Müller nimmt nicht an der RTL Show “ICH BIN EIN STAR...” 2020 in Australien teil. Es gab tatsächlich eine Anfrage der Produktionsfirma ITV , doch Laura hat sich entschieden nicht an dem Format mitzuwirken! Ich möchte meine Freundin nicht den selben Anfeindungen aussetzen wie ich sie 2014 erlebt habe ! Laura ist ein wundervoller und liebenswerter Mensch und ich liebe sie von ganzem Herzen - was wäre ich also für ein Freund der sie nicht vor so einer Show beschützt!