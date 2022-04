Frank Elstner wird 80: „Ich weiß gar nicht, wie Ruhestand geht“

Am 19. April wird Frank Elstner 80 Jahre alt. Ein Alter, dem der Moderator „sehr entspannt“ entgegensieht. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich am 19. April aufstehen werde und mich genauso fühlen werde wie noch am 18. April“, sagte Elstner, der an Parkinson erkrankt ist, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). An den Ruhestand sei für den ehemaligen „Wetten dass ...?“-Moderator jedoch noch lange nicht zu denken. „Ich weiß gar nicht, wie Ruhestand geht.“

Das Fernsehen sei dabei auch in seinem Privatleben ein ständiger Begleiter für den Wahl-Baden-Badener. „Wenn ich durch die Welt gehe, dann reagiere ich. Ich habe gelernt, mit Fernsehsendungen zu reagieren. Also wenn ich zum Beispiel durch eine Straße gehe und dort ein neues Arrangement mit Krokussen sehe, dann denke ich mir: Kann man daraus etwas Filmbares machen?“ Sein Job beim Fernsehen sei „nie wirklich Arbeit“ gewesen. „Ich hatte einfach immer unbändige Freude an dem, was ich tat.“

Ukraine-Krieg erinnert Elstner an seine Kindheit

Dabei war der Start ins Leben für den jungen Frank Elstner kein leichter. Elstner wurde 1942 im Zweiten Weltkrieg geboren - vor allem die ersten zehn Jahre seien eine „schwere Zeit“ gewesen. „Auch die Zeit, als meine Eltern durch Deutschland, die Tschechoslowakei und Österreich pilgerten, um Theaterengagements zu finden, war immer mit sehr vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden“, sagte er dem RND. „Die ersten zehn Jahre meines Lebens waren nicht leicht.“

Der derzeitige Krieg in der Ukraine mit Russland hole daher auch nach so vielen Jahren noch viele Erinnerungen hoch. „Ich finde es furchtbar, was die Ukrainer da gerade durchmachen müssen. Man fühlt sich so hilflos.“ Elstner bete jeden Abend für das ukrainische Volk.

RND/al