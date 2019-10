Fans waren schon lange in Sorge um ihn: Nach schwerer Krankheit ist Schlagersänger Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben. In den vergangenen Jahren wurde der Tscheche bereits mehrfach im Krankenhaus behandelt.

Im Jahr 2003 hatte Karlel Gott einen leichten Schlaganfall erlitten. Zwölf Jahre später teilte der Sänger mit, dass er an Lymphdrüsenkrebs leide, nach mehreren Operationen und Chemotherapien galt er als geheilt. Im November 2018 wurde Gott für eine Woche wegen einer Atemwegsentzündung im Prager Krankenhaus behandelt.

Im Februar dieses Jahres gab es sogar Gerüchte, nach denen der Sänger bereits verstorben sein soll. Diese räumte Gott selbst aus dem Weg. „Gern möchte ich der Person ins Gesicht sehen, die mich heute lebendig begraben hat“, teilte er damals der Zeitung „Pravo“ mit. Im Juli 2019 musste der Tscheche dann ein geplantes Konzert wegen einer Lungenentzündung absagen.

Gott machte Leukämieerkrankung öffentlich

Nur wenige Monate danach – im September 2019 – erkrankte der Sänger an Leukämie. „Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen belästigen“, schrieb der Tscheche an seine Fans bei Facebook. Damals teilte er auch mit, dass rund anderthalb Jahre zuvor ein Myelodysplastisches Syndrom (eine Erkrankung des Knochenmarks) bei ihm diagnostiziert worden war. Diese habe auch zu der Leukämie geführt. Am Ende hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren. Am 1. Oktober verstarb Karel Gott kurz vor Mitternacht nach langer und schwerer Krankheit.

