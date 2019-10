Braunschweig

Anfang Oktober waren Einbrecher in das Haus von NBA-Star Dennis Schröder (26) westlich von Braunschweig eingestiegen, hatten Beute im Wert von über 500.000 Euro gemacht. Weil von den Tätern bislang jede Spur fehlt, setzt der Basketballer jetzt selbst eine gewaltige Belohnung aus.

„Ich belohne den, der mir den entscheidenden Hinweis liefert, der zu den Tätern führt, mit 50.000 bis 100.000 Euro. Ich bin für jede Hilfe dankbar in der Angelegenheit“, sagte Schröder der "Bild"-Zeitung. Dem Blatt verreit er auch, dass seine Frau Ellen den Einbruch entdeckt hatte: „Sie kam mit unserem Sohn spät von einer Hochzeit nach Hause. Ich war am Telefon mit ihr, als sie ins Haus kam und direkt das Chaos sah, die offenen Schränke, die Bilder auf dem Boden. Ihr war sofort klar, was passiert war. Sie ist zurück ins Auto gegangen und hat die Polizei angerufen – die kam dann nach 25 Minuten.“

100.000 Euro Bargeld und Schmuck weg

Für Schröder, der in den USA für die Oklahoma City Thunder spielt, sei die Nachricht vom Einbruch zunächst ein Schock gewesen, dann sei er aber erleichtert gewesen, "dass es meiner Frau und meinem Kind gut geht und dass sie nicht zu Hause waren, als der Einbruch stattfand“.

Gestohlen wurden dem Bericht zufolge rund 100.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von knapp 400.000 Euro.

