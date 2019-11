Queen Elizabeth II. sieht bei öffentlichen Auftritten auch mit 93 Jahren immer noch tiptop aus. Das ist das Ergebnis eigener Bemühungen. Die Queen schminkt sich selbst, weiß die „ Daily Mail“. Kronzeugin ist Elizabeth' langjährige Ankleidefrau Angela Kelly.

Kelly, die seit 25 Jahren im Garderobendienst Ihrer Majestät tätig ist, verriet der Zeitung, dass sich die Queen nur vor ihrer jährlichen Weihnachtsansprache einen Make-Up-Profi kommen lässt. Dann werde sie von Marilyn Widdess für die Kamera hergerichtet.

Das verriet Kelly in ihrem neuen Buch „The Other Side of the Coin – The Queen, the Dresser and the Wardrobe“ (Die andere Seite der Münze: Die Königin, die Ankleidefrau und der Kleiderschrank“). Ob die Queen sich geschmeichelt fühlt, oder Kellys Auskunft als Indiskretion wertet, ist nicht bekannt.

Mehr zum Thema Halloween: So feiern die Royals, Pink und deutsche Schauspieler

RND/hal