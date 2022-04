Essen

Der Schauspieler Henning Baum („Der letzte Bulle“) sieht sich selbst als Christen und wirbt für eine Auseinandersetzung mit dem Christentum. „Das ist etwas, was vielfach in Vergessenheit geraten ist. Es ist absolut lohnenswert, dass die Menschen sich damit wieder auseinandersetzen“, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Baum ist Teil des Ensembles der RTL-Inszenierung „Die Passion“, die am Mittwoch (13.4.) - kurz vor Karfreitag und Ostern - im Fernsehen gezeigt werden soll. Mehrere Sänger und Schauspieler spielen dabei in Essen die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Christi nach. Baum spielt in dem Stück Pontius Pilatus, der Jesus zum Tode verurteilt.

Botschaft laut Baum „jederzeit aktuell und wichtig“

Die Botschaft des Stückes über die Passion und die Auferstehung Christi sei „jederzeit aktuell und wichtig“, sagte Baum. „Denn die Botschaft des Christentums ist eine Botschaft, die uns aufrichtet, nicht eine, die uns niederdrückt, uns kleinmacht oder in Gefangenschaft hält“, sagte er. „Eine zentrale Botschaft des Christentums ist „Fürchte Dich nicht“.“ Als Christ empfinde er es als eine „freudige Aufgabe“, bei diesem Stück mitzuwirken.

RND/dpa