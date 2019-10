View this post on Instagram

Liebe Fans und Freunde, nach langer Zeit ohne Lebenszeichen von Alphonso kommen wir, als Familie, jetzt auf euch zu, um Euch eine leider unschöne Nachricht zu überbringen. Wie ihr wisst, hat Alphonso bereits einen längeren Krankenhaus Aufenthalt hinter sich.. Ihr, und natürlich auch wir, hofften, dass es nun für ihn endlich in eine positive Richtung geht. Bedauerlicherweise, müssen wir euch jetzt mitteilen, dass er seit 9 Wochen wieder im Krankenhaus liegt... Alphonso behielt dies in der Familie, da er seine Fans nicht beunruhigen wollte. Da es aber weiterhin ernst um ihn bleibt, wollte er, dass wir uns an seiner Stelle bei euch melden. - Die Ärzte, das Pflegepersonal, wie auch wir tun alles Erdenkliche um ihm zu helfen und in dieser Situation zu unterstützen. Hoffentlich melden wir uns das nächste Mal mit einer positiven Nachricht. Viele Grüße Familie Williams ❤️