London

Die britische Youtuberin Emily Hartridge ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das teilte ihre Familie via Instagram mit. Die 35-Jährige starb, nachdem ihr E-Scooter mit einem Lastwagen kollidierte. Wie „The Guardian“ berichtet, sei das Unglück in einem Kreisverkehr im Londoner Stadtteil Battersea passiert. Nach Angaben der Zeitung ist es der erste tödliche Unfall mit einem E-Scooter in Großbritannien.

Anders als in Deutschland sind E-Scooter in Großbritannien auf öffentlichen Straßen verboten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. „Sie hat so viele Menschen berührt, es ist schwierig, sich das Leben ohne sie vorzustellen“, schrieb ihre Familie auf Instagram.

Hartridge hatte einen Youtube-Kanal, den bis zu drei Millionen Menschen im Monat schauten. Vor allem die Rubrik „Zehn Gründe für...“ war beliebt. Auch im britischen Fernsehen war sie zu sehen, moderierte die Sendung „Oh Shit, I’m 30“.

Von RND/msk