Berlin

Mit einem Instagram-Post hatte US-Popstar Pink im vergangenen Jahr den Absatz einer kleinen Schnapsbrennerei in Vorpommern in die Höhe schnellen lassen: Nachdem die Sängerin darin von dem Kräuterlikör geschwärmt hatte, verkaufte die Gutsbrennerei Schloss Zinzow in drei Wochen mehr als normalerweise in einem halben Jahr. Viel wichtiger aber: Die Vorliebe des Popstars für deutsche Spirituosen hilft jetzt einer aus der Ukraine geflüchteten Familie.

Auf deren Schicksal machte nämlich die Schnapsbrennergruppe „Freimeisterkollektiv“, zu der auch die Gutsbrennerei Schloss Zinzow gehört, in einem Newsletter aufmerksam: „Anton Petrov ist ein neues Mitglied in unserem Berliner Team. Er hat in Kiew die Craft Distillery ‚Voevodka‘ aufgebaut, die er zu Beginn des Krieges zurücklassen musste. Zusammen mit seiner Frau und seinem 15 Monate alten Sohn floh er nach Berlin“, hieß es dort. Jetzt werde eine Wohnung für ihn, seine Frau und seinen 15 Monate alten Sohn gesucht.

Kurz darauf die Überraschung: Ausgerechnet Weltstar Pink erfuhr von dem Aufruf und meldete sich bei dem Zusammenschluss freier Spirituosenbrenner. „Kurze Zeit später hatte sie ein wunderschönes Airbnb in Berlin-Mitte für die Flüchtlingsfamilie organisiert und finanziert“, heißt es in einer neuen Ausgabe des Newsletters. „Wir sind tief bewegt von dieser Unterstützung.“

Überraschende Hilfe für ukrainischen Craft Distiller aus weiter Ferne -... Posted by Freimeisterkollektiv on Tuesday, April 26, 2022

Inzwischen sei die junge Familie in ihre neue Wohnung eingezogen, berichtet das „Freimeisterkollektiv“ weiter. Langsam würden „der unglaubliche Stress und die zermürbende Unsicherheit“ der Ukrainer verschwinden. Die Mitteilung endet mit den Worten: „Menschlichkeit siegt! Danke Pink, dass du uns in diesem Glauben bestärkst. Für Anton und seine Familie ist es weniger ein Happy End als vielmehr ein glücklicher Neuanfang.“

Zuerst hatten die „Bild“-Zeitung und die „Ostsee-Zeitung“ über die Hilfe der Sängerin berichtet.

RND/seb