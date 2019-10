Berlin

Sängerin Sarah Connor tourt seit einigen Tagen mit ihrer neuen " Herzkraftwerke"-Show durch Deutschland. Am Wochenende spielte die Delmenhorsterin ein Konzert in Berlin. Und zwischen vielen alten Songs wie "Zero to Hero" und "Bounce" und neuen Songs wie "Halt mich" und "Flugzeug aus Papier" von ihrem aktuellen Album fand die Sängerin auch einen Moment, um sich politisch zu positionieren.

Anlass war ihr Song "Ruiniert". In dem Song heißt es unter anderem "Und AfD-Idioten, mein Herz kriegt ihr nicht". Connor soll dann laut " Tagesspiegel" beide Mittelfinger gezeigt haben - zur Begeisterung des Publikums in der ausverkauften Halle.