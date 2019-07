Berlin

Schlagersänger Bata Illic (79, „Michaela“) hat mit Bestürzung auf den Tod seines Weggefährten Costa Cordalis reagiert. „Der allzu frühe Tod von Costa Cordalis berührt mich tief und stimmt mich traurig“, sagte Illic dem Nachrichtenportal t-online.de.

Im Jahr 1968 habe sein Entdecker Conny Scheffel ihn mit Cordalis bekannt gemacht, sagte Illic. Beim Kennenlernen habe ihn Costa ihn auf Serbokroatisch, Illics Muttersprache, begrüßt: „Das war für mich eine freudige und herzliche Begegnung, die ich nie vergessen werde.“ Cordalis war am Dienstag mit 75 Jahren in Mallorca gestorben.

Bata Illic will eine Kerze für Costa Cordalis anzünden

Der 79-Jährige erinnert sich an viele Treffen in Funk und Fernsehen, etwa auch bei der „ZDF-Hitparade“. Illic: „Wir waren zwar Konkurrenten, doch gleichzeitig waren wir auch gute Freunde.“

Vor oder nach Auftritten hätten die beiden gemeinsam Lieder gesungen. „Das sind unvergessliche Stunden und Erlebnisse für mich.“ Für Illic war die Schlagerlegende vor allem ein Mensch, der es immer ehrlich mit seinem Umfeld meinte: „Costa war ein sehr sympathischer Mensch mit einer schönen Stimme und einem tollen Charakter. Nie hat er schlecht über andere Menschen gesprochen. Das hat mich tief beeindruckt.“ Illic sagte: „Wir werden in die Kirche gehen und für Costa und seine Angehörigen beten und eine Kerze anzünden.“

Cordalis starb am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat.“

