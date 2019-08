In der letzten Folge der aktuellen "Bachelorette"-Staffel kam es zum ersten Übernachtungs-Date zwischen Tim und Gerda. Viele fragen sich seitdem: Was lief da wirklich zwischen der Bachelorette und dem Polizisten?

Bevor es allerdings zu der Einladung über Nacht kam, musste Tim lange warten. Zunächst hatten die beiden ein extrem kurzes Date auf einer Yacht, die Enttäuschung über das schnelle Ende war groß. Am Abend durfte der 25-Jährige dann doch noch zum Dinner in Gerdas Villa kommen. Nachdem am Pool wild herumgeknutscht wurde, fragte die 26-Jährige schließlich, ob Tim über Nacht bleiben wolle - ohne Kameras.

Zurück in der Männer-Villa stellte sich der charmante Junggeselle den Fragen der anderen Kandidaten - und heizte die Gerüchte an. Es sei krass gewesen, meinte er zu der Nacht mit Gerda. Konkurrent Keno, der die Bachelorette als Erster küsste, brachte das zum Nachdenken.

Die Bild hat nach eigenen Angaben mit der Bachelorette gesprochen. Gegenüber der Zeitung erklärt sie: "Zwischen uns ist nichts gelaufen, das kann ich zu 100 Prozent garantieren." Weiter heißt es: "Ich glaube, Tim wollte die Jungs ein bisschen damit ärgern und sie sollten sich ihr eigenes Bild machen. Ihm war es auch egal, was die anderen gedacht haben.“ Tim habe eine Aussage auf Anfrage der Bild verweigert.

Noch sechs Kandidaten im Rennen

Nachdem Alex die Show freiwillig verlassen hatte und Oggy, Andreas und Daniel keine Rose von Gerda bekamen, kämpfen in der nächsten Woche noch sechs Männer um das Herz der Bachelorette.

RND/ Cecelia Spohn