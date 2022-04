Angelina Jolie ist offenbar zu Besuch in der Ukraine. Ein aktuelles Video soll die US-Schauspielerin in einem Café in Lwiw (Lemberg) zeigen. Ein Gast filmte die 46-Jährige, die in einem grauen Outfit und mit Rucksack freundlich der Kamera zuwinkt. Bei ihrem Besuch scheint sie in der Begleitung eines Mannes zu sein. Am Samstagnachmittag wurde der Hollywood-Star dann am Bahnhof der ukrainischen Großstadt gesichtet. Jolie äußerte sich bislang nicht zu ihrer Ukraine-Reise. Allerdings könnte ihr langjähriges Engagement für Geflüchtete hinter dem Überraschungsbesuch stecken.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Dem ukrainischen Medium „Kyiv Independent“ zufolge soll Jolie am Samstag Binnenflüchtlinge in der Ukraine am Bahnhof von Lwiw begrüßt haben. Bilder zeigen die Schauspielikone lächelnd in einer Menschenmenge.

Jolie ist seit 2012 Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und damit offizielle Diplomatin der Vereinten Nationen. „In ihrer Rolle konzentriert sich Jolie auf größere Krisen, die zu Massenvertreibungen der Bevölkerung führen, leistet Interessenvertretung und vertritt UNHCR und den Hochkommissar auf diplomatischer Ebene“, heißt es von Seiten der UN.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Der Hollywoodstar engagiert sich seit vielen Jahren auch mit hochrangigen Entscheidungsträgern weltweit für die Verteilung und Hilfe von Flüchtlingen. In der Ukraine könnte sich Jolie demnach den Millionen geflüchteten Menschen widmen, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges vertrieben worden sind. Die sechsfache Mutter reiste zuletzt nach Rom und drückte dort bei einem Besuch ukrainischer Flüchtlingskinder ihre Solidarität aus.

Von den ersten Kriegstagen an berichtete die Schauspielerin in den sozialen Netzwerken viel über den Krieg in der Ukraine und klärte Fans und Follower über die Schicksale vieler Geflüchteter weltweit auf. Auch zuvor nutzte die UN-Sonderbotschafterin ihre Bühne, um beispielsweise auf die verheerende Lage im Jemen aufmerksam zu machen.

Angelina Jolie ist aber nicht der erste Hollywoodstar, der sich ins Kriegsgebiet gewagt hat. Sean Penn war bis Anfang März ebenfalls im vom Krieg geplagten Land, um eine Dokumentation über die Geschehnisse zu drehen. Mitte April besuchten auch deutsche Politiker ebendie Stadt, in der sich Jolie nun aufhalten soll. Die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa – Michael Roth (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne) – sprachen unter anderem ukrainische Politiker in der Lwiw.

Die Großstadt im Westen der Ukraine wurde noch vor knapp vier Wochen von russischen Raketenangriffen heimgesucht. Dutzende Menschen seien ukrainischen Behörden zufolge bei Explosionen gestorben.

RND/hyd